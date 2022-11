Palermo, corriere picchiato e rapinato durante il giro di consegne

Picchiato e rapinato un corriere a Palermo. È successo in via Leonardo Ruggeri, nel quartiere Passo di Rigano, dove due uomini armati di coltello avrebbero assaltato un autotrasportatore impegnato in un giro di consegne. A lanciare l’allarme è stato il lavoratore dopo essersi liberato dalla morsa dei malviventi.

Sull’episodio indagano i carabinieri. I rapinatori lo avrebbero bloccato e spintonato, gli avrebbero dato pugni per neutralizzarlo e infine lo avrebbero minacciato costringendolo a consegnare i contanti che aveva in tasca. Poi sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce.

