Il caso di Santina Renda: diffusa un'"age progression", ecco come potrebbe essere adesso

Si accendono nuovamente i riflettori su Santina Renda, la bimba di 6 anni rapita, sotto casa a Palermo, mentre giocava con altri bambini. Oggi avrebbe 38 anni. I familiari hanno chiesto di tornare a parlare del caso e adesso spunta una “age progression”, una foto che mostra come potrebbe essere l’invecchiamento della bambina, oggi adulta. L’immagine è stata mostrata ieri sera nel corso della puntata di Chi l’ha visto.

A ricordare cosa successe 32 anni fa, ieri sera, è stata la sorella Francesca, più piccola di Santina di appena un anno e che da bambina le somigliava tantissimo. “Quel giorno (23 marzo 1990, ndr) dopo pranzo, come spesso accadeva, eravamo andate in cortile, sotto casa a giocare con gli altri bambini. Improvvisamente si avvicinò un’auto bianca di grossa cilindrata, guidata da una donna. Dall’auto scese un uomo con una folta barba e degli occhiali da sole, dai lineamenti non sembrava italiano. Aprì la portiera posteriore e mostrò a mia sorella dei giocattoli e delle caramelle. Subito dopo la caricò in macchina e la portò via”.

In studio con la conduttrice Federica Sciarelli c’era invece l’avvocato della famiglia Luigi Ferrandino e la mamma di Santina che ha ricordato che pochi giorni dopo il rapimento "un uomo di Lamezia Terme vide a Chi l’ha visto la foto di Santina. A quel punto disse alla moglie che era certo fosse la bambina che aveva visto poche ore prima”. Quel signore era andato a pescare e aveva visto un gruppo di nomadi con due bambini. Era convinto che uno dei due fosse Santina, perché stava in disparte e piangeva a dirotto. “Non ho mai incontrato quell’uomo – ha detto ieri Enza Scurato, lanciando un appello – vorrei tanto parlare con lui adesso, si facci avanti”.

