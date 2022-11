Palermo, morto a 58 anni Fabrizio Capanna preside delle "Ancelle"

Lutto nel mondo dell'Istruzione a Palermo: è morto Fabrizio Capanna preside dell'Istituto Keynes, noto a tutti come "Ancelle". Aveva quasi 59 anni.

Capanna era nato a Roma e aveva intrapreso studi in Economia e Finanza. Dopo la laurea aveva lavorato per tantissimi anni a Londra. Cinque anni fa la scelta di investire a Palermo sull'Istituto Keynes di via Marchese Ugo, scuola che accoglie i bambini dell’asilo nido fino al liceo. Aveva voluto che la "sua" scuola internazionale formasse gli studenti a cercare la felicità. Lascia la moglie e una figlia.

Un lutto che ha scosso quanti lavorano presso l'Istituto. Stamattina, appresa la notizia, c'era tanta incredulità tra docenti e operatori. E anche sui social, in tanti lo hanno voluto ricordare. "Per Fabrizio Capanna il nostro compito era quello di cercare di creare dei ragazzi in grado di essere felici, che in domani potessero realizzarsi sul lavoro e come persone. Ecco, continueremo nella sua traccia, sarà sempre alla base del nostro modo di insegnare", ha scritto una docente.

