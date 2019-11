Formazione e innovazione, celebrati a Palermo i 100 anni dell'Istituto Le Ancelle

Due giorni di festa a Palermo per due giorni festeggiare i 100 anni dell'Istituto Le Ancelle, punto di riferimento per la formazione dei giovani palermitani. L'evento, #YoungTalentInAction, ha visto la partecipazione di diverse famiglie ad incontri, eventi, laboratori Montessori per i più piccoli, laboratori scientifici, linguistici (inglese, francese, spagnolo e arabo) e attività sportive.

Suor Carmela Galati, responsabile dell'Istituto Ancelle racconta la storia di questa istituzione "Siamo arrivate a Palermo nel 1919 nel mese di agosto in cerca di casa perchè il desiderio era quello di portare Gesù. Ma non abbiamo trovato casa subito, abbiamo faticato. Siamo tornate nel mese di novembre, il 17 e siamo state ospitate in Corso Calatafimi in una struttura della Contessa Maiorca che ci affidò un laboratorio per le ragazze. Nel 1923 comprammo questa casa messa in vendita dai fratelli Caramazza e nel giugno 1924 abbiamo messo la prima pietra di questa chiesa dedicata a Santa Rosalia. Il progetto era stato affidato all'architetto Basile. La scuola comincia a settembre del 1939 con sole 5 bambine ma già alla fine di ottobre erano 36. Gli attuali locali furono costruiti dal 1955 in poi e fu quello il progetto che diede l'attuale forma all'istituto".

Ma adesso la formazione di qualità deve guardare avanti e Michele Li Vecchi fondatore del Liceo Keynes che spiega il futuro di questa istituzione "Sarà una scuola 0-18. A fianco del liceo linguistico che è aperto da qualche anno ci saranno tutti i cosi che accompagnano i bambini fino al diploma. Inoltre la scuola ha attivato sul territorio e al di fuori del territorio delle importantissime collaborazioni scientifiche non solo siciliane che verranno ad investire qui fra noi. E' un progetto entusiasmante per varie ragioni. Prima fra tutte restituire questo spazio alla città".

