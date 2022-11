Rifiuti ingombranti a Palermo, a Brancaccio una barca "ormeggiata" all'incrocio

Il grande successo del salone nautico e l’arrivo del maltempo e la conseguente paura di allagamenti avranno sicuramente influito. In via Gino Funaioli all’angolo con via Armando Diaz, a Brancaccio, da circa una settimana è «ormeggiata» una barca. Legata ad un palo della segnaletica stradale - uno Stop - con delle funi e ad un cartello di pericolo per una buca dal classico nastro rosso e bianco. Sotto, la sorregge un carrello in ferro con le ruote. «È li da una settimana - raccontano alcuni passanti - non si sa di chi sia e perché sia stata lasciata li». Un posteggio e delle motivazioni tanto misteriose quanto curiose, che lasciano spazio sicuramente a molte interpretazioni. L’imbarcazione, la classica in legno da pescatore, occupa l’intera carreggiata e rende la circolazione più pericolosa ogni giorno che passa. «Inizialmente era almeno in equilibrio - riferiscono alcuni abitanti del quartiere -. Ora, con il passare dei giorni e il vento, si è accasciata su di un lato».

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Davide Ferrara

© Riproduzione riservata