Palermo, rimossa la barca "posteggiata" in via Diaz: mistero sul proprietario

Detto fatto. Questa mattina è stata rimossa la barca ormeggiata in via Gino Funaioli angolo via Armando Diaz. Posteggiata da una settimana tra lo sbigottimento generale di abitanti ed esercenti della zona, la polizia municipale ha raccolto la pronta segnalazione dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta e con l’aiuto di alcune squadre della Rap ha portato via l’imbarcazione in legno, che per giorni ha reso molto pericolosa la viabilità nella zona soprattutto nelle ore serali.

Ancora un mistero chi sia il proprietario e la ratio del gesto. L’unica cosa certa è che adesso i cittadini potranno circolare in sicurezza e i pedoni potranno attraversare la strada senza dover per forza circumnavigare la barca.

