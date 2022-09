Gli incendi colpiscono Partinico, Balestrate, Trappeto e Cinisi

Nuova nottata di incendi in provincia di Palermo e nel capoluogo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per i roghi divampati a Partinico in contrada Margi e sulla strada provinciale 2 che si collega con San Cipirello, e Balestrate, in particolare nella pineta nei pressi del villa Petruso. Altri roghi hanno raggiunto Trappeto e Carini.

A Palermo diversi gli incendi di spazzatura nel quartiere dello Zen. Qui sono state appiccate le fiamme a cataste di rifiuti nelle strade e dentro i cassonetti.

