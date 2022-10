Danneggiato ancora una volta un autobus dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. Qualcuno ieri sera ha lanciato una pietra contro un mezzo in via Leonardo da Vinci. Il sasso ha mandato in frantumi il vetro posteriore del mezzo che stava tornando in deposito in via Roccazzo. Non ci sono stati feriti. L’autista ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare il danneggiamento.

