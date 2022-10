Il progetto commissionato dal centro «Padre Nostro» e ceduto all’amministrazione lo avevano fatto benedire persino a Papa Francesco quando venne in visita in città, nel 2018. Quelle carte sull’asilo nido che avrebbe dovuto nascere a Brancaccio, finanziato con 3,5 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione, sembrava nascere sotto altissimi auspici. E invece

Invece sta naufragando irrimediabilmente, con la prospettiva non proprio remota che le somme vadano in perenzione, cioè tornino al mittente. Non c’è il tempo, infatti, al 31 dicembre 2022 per potere utilizzare i soldi. Perché manca il committente, cioè la gara d’appalto, requisito perché l’opera fosse inserita nel piano annuale delle opere pubbliche. Per la verità l’intervento con un emendamento è stato piazzato nel piano triennale nell’annualità 2023.

