L'asilo per Padre Puglisi, il ministro Lezzi a Brancaccio dopo i raid: "Sarà presidio di legalità"

«Lo Stato c'è e ha voluto esaudire questo sogno di padre Puglisi ucciso dalla mafia e proclamato Beato. Il nuovo asilo sarà un presidio di legalità, voluto e richiesto dall’associazione Padre Nostro. È un successo anche delle istituzioni perché con molta velocità e semplicità ci siamo accordati con il sindaco per realizzarlo». Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi, intervistata nel video a margine della manifestazione organizzata, in via Gangitano, nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove sarà realizzato l’asilo nido dedicato a padre Puglisi.

Nel video anche le interviste a Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro, e agli assessori comunali Maria Prestigiacomo e Roberto D'Agostino.

