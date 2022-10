Palermo, crollo di calcinacci da un balcone alla Zisa: paura e traffico in tilt

Crollo di calcinacci da un balcone e vigili del fuoco in azione nel quartiere Zisa, a Palermo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito, ma le segnalazioni al centralino sono state tante.

L'allarme è scattato inforno alle 11, in un edificio in via Contessa Adelaide: i grossi pezzi di calcinaccio venivano da un balcone e sono finiti nel marciapiede, davanti ad un negozio di abbigliamento, che è stato poi transennato e messo in sicurezza. In quel marciapiede, dicono i residenti, ci passa molta gente, c'è sempre un gran via vai, e solo per caso dunque al momento della caduta del calcinaccio non passava nessuno.

Sono arrivate, dopo le segnalazioni, tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e messo in sicurezza il balcone. Indagini in corso, se ne occupa il personale della polizia municipale. In corso Finocchiaro Aprile, nella zona del crollo, il traffico è stato rallentato per la chiusura di via Contessa Adelaide e per gli interventi di messa in sicurezza.

© Riproduzione riservata