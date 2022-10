Palermo tra i rifiuti, emergenza Rap: stop a ferie e permessi

Si prospettano tre mesi di impegno durissimo per il personale della Rap. Da metà mese al 15 gennaio saranno novanta giorni di lavoro senza sosta. Soprattutto non potranno assentarsi a qualsiasi titolo più di tre giorni al mese (compresi permessi speciali, ferie e malattie), pena il mancato incasso di un incentivo sulla cui consistenza l'azienda dovrà fare una proposta da calare poi in un accordo. Inoltre, potenziamento del turno pomeridiano di raccolta e obbligatorietà per il personale addetto a svolgere almeno due domeniche al mese di lavoro, anziché una come avviene oggi, per garantire un livello di efficienza accettabile al servizio.

