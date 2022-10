Palermo, strade invase dai rifiuti: Lagalla dà un ultimatum alla Rap

L’amministrazione comunale di Palermo bacchetta la Rap e intima una data per un piano di raccolta rifiuti: «Chiediamo all’azienda - si legge in una nota del sindaco Roberto Lagalla - di mettere in campo un’adeguata pianificazione dei propri interventi anche in caso di ostativi fatti tecnici o organizzativi, come quelli che si sono registrati negli ultimi giorni, affinché la città non sia costretta a subire l’umiliante visione di rifiuti abbandonati e dilagante sporcizia. Torno inoltre a fare appello ai cittadini per un corretto conferimento degli ingombranti nei Centri comunali di raccolta e degli altri tipi di rifiuti in modo rispettoso e negli orari stabiliti. La Rap è chiamata dal sindaco a fornire un proprio piano emergenziale entro e non oltre lunedì prossimo».

In attesa dell’approvazione del piano industriale e delle previste misure di reclutamento di nuovo personale e di nuovi mezzi, il sindaco Lagalla, il vicesindaco con delega al Controllo delle società partecipate Carolina Varchi e l’assessore all’Igiene ambientale e ai Rapporti funzionali con Rap Andrea Mineo hanno incontrato i vertici dell’azienda rifiuti.

