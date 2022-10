Palermo, troppi morosi e l'Amap toglie l'acqua: si comincia da un palazzo con 60 utenze

Si comincia con un palazzone di 60 utenze, tutte morose. Zona periferica della città. I tecnici dell’Amap andranno per «chiudere» la fornitura idrica. A Palermo si comincia, forse, a fare sul serio sul fronte della lotta a chi non paga le bollette dell’acqua. Questa situazione nel tempo ha creato profonde partite in sofferenza nel bilancio dell’azienda, che ora gestisce il servizio anche nella maggior parte dei paesi della provincia. Teoricamente c’è tempo sino al giorno prima del distacco per mettersi in regola con i pagamenti prima che l’azienda proceda alla materiale sospensione dell’erogazione. Sono circa cinquemila le utenze (ciascuna spesso corrisponde non al singolo cittadini, ma a famiglie e intere comunità, quindi si può «moltiplicare» il numero dei morosi).

