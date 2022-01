Palermo, avvisi dell'Amap a 8 mila utenti morosi: si potrà pagare anche a rate

Oltre ottomila «avvisi bonari» ad altrettanti utenti privati di Amap a Palermo e nei comuni della provincia serviti dall’azienda sono stati spediti in questi giorni per sollecitare il saldo delle fatture arretrate per importi a partire da 2.000 euro. L'iniziativa di «recupero crediti» su larga scala è stata avviata dall’azienda per recuperare somme non pagate dagli utenti per poco più 51 milioni di euro negli ultimi anni.

«In questa fase - spiega l’amministratore unico Alessandro Di Martino - invitiamo questi utenti a regolarizzare la propria posizione, eventualmente anche ricorrendo alla rateizzazione del debito ed evitando così che si arrivi alla sospensione dell’erogazione e ad ulteriori costi legali e di mora».

Le utenze private complessivamente gestite da Amap sono oltre 205 mila e quindi il numero di coloro che eludono i pagamenti in modo sistematico non è altissimo, ma si tratta di utenti che nel tempo accumulano debiti elevati anche di diverse decine di migliaia di euro, tanto che come detto il credito complessivo per cui è stato avviato il recupero ammonta ad oltre 51 milioni.

