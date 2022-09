Caro bollette, 30 mila euro di luce in due mesi: chiude un bar a Isola delle Femmine

Prima il Covid, adesso il caro bollette. L'economia in Sicilia è al collasso e giornalmente si aggiorna l'elenco delle attività che vengono chiuse. Ultimo, in ordine di tempo, il bar "Gran Caffè" di Isola delle Femmine che ha deciso di annunciare alla propria clientela, con qualche giorno d'anticipo, la chiusura momentanea dell'attività.

Il gestore rende noto l'ammontare della bolletta della luce: per il mese di luglio 12.047,77 euro e per agosto 17.070, 41. In due mesi, quasi 30 mila euro. Costi non più sostenibili e così a malincuore, è stato deciso, a malincuore, di chiudere l'attività. Una decisione che viene definita "necessaria".

"Purtroppo ci troviamo a dover comunicarvi una decisione che abbiamo sperato fino alla fine di non dovervi mai dare. Tuttavia, nonostante il nostro impegno e il vostro sostegno quotidiano ci troviamo obbligati a chiudere temporaneamente la nostra attività a causa degli aumenti sulle utenze, che hanno coinvolto tutti i cittadini e tutte le attività del nostro Paese", dice il gestore.

"Da lunedì 3 ottobre saremo chiusi - annuncia -. Spegneremo le nostre luci per un po' ma senza dubbio vi assicuriamo che la nostra voglia di crescere, rinnovarci e tornare non ci abbandonerà mai".

