Gelateria palermitana anticipa la chiusura stagionale: "Bollette e materie prime troppo costose"

Un'emergenza sociale. Il caro bolletta sta investendo come una tempesta il mondo delle imprese e del commercio e Facebook sta diventando il manifesto dove giorno dopo giorno i titolari di negozi o attività di ristorazione raccontano di aver toccato il fondo o in casi estremi annunciano la chiusura.

L'ultima decisione è stata presa da Peppe Cuti, maestro gelatiere di “Al Gelatone”, in via Autonomia Siciliana e via Giuseppe Puglisi Bertolino a due passi da piazza Sturzo. Il titolare della nota gelateria ha infatti optato per la chiusura stagionale anticipata dopo i rincari sui costi dell’energia elettrica diventati insostenibili.

Su Facebook Cuti spiega che “a fronte dei continui aumenti delle materie prime e del forte rincaro del costo energetico, avvisiamo i nostri gentili clienti che nostro malgrado, siamo costretti ad anticipare la chiusura stagionale a questo fine settembre. Ci vediamo l'1 marzo 2023”. Ed è una scelta che, a giudicare dai commenti al post, potrebbero fare anche altri titolari di gelaterie in città e provincia.

Il clima tra commercianti e imprenditori si fa sempre più pesante tanto che a Bagheria per il 4 ottobre è stata organizzata una grande manifestazione che coinvolgerà anche le famiglie, con cui si chiederà alle istituzioni di intervenire.

