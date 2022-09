Incidente a Palermo, sfonda con lo scooter la recinzione di un cantiere: giovane ferito gravemente

Un incidente si è verificato la scorsa notte tra via Roma e via Ammiraglio Gravina a Palermo. Un uomo, in sella ad uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro le recinzioni del cantiere del collettore fognario. L'urto è stato così forte che lo scooter ha sfondato le protezioni, il giovane è stato scaraventato sull'asfalto e a poca distanza dallo stesso è stato trovato il casco.

Ad allertare i soccorsi i residenti, svegliati in piena notte dal botto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure per poi trasportare l'uomo in ospedale in codice rosso. Avrebbe riportato alcune fratture.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche una volante della polizia e i vigili dell'Infortunistica che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato l'incidente.

E ieri un'altra persona era rimasta ferita in un incidente che si era verificato all'ingresso della Palermo - Catania, quasi all’altezza della diramazione Giafar, in direzione di Catania. Una vettura, una Ford Focus, si era schiantata contro un guard rail, a metà tra l’A19 e la parallela dell’autostrada, che porta a Villabate. L'occupante del veicolo è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Civico in condizioni fortunatamente non gravi. Problemi, però, alla viabilità: un tratto della strada è stato chiuso per consentire l’intervento degli uomini dell’Anas e del carro attrezzi per spostare l'auto incidentata e ciò ha provocato parecchi rallentamenti.

