Incidente in via Roma a Palermo: un ragazzo in ospedale, traffico paralizzato

Uno scontro fra due auto in via Roma ha bloccato il traffico per circa un'ora in centro, a Palermo. L'incidente è avvenuto fra una Fiat 500 e un'Alfa Romeo. Uno degli automobilisti coinvolti, un ragazzo, è stato accompagnato in ospedale ma fortunatamente non è in gravi in condizioni.

Secondo la ricostruzione degli uomini della polizia municipale, intervenuti sul posto, un'auto procedeva per via Roma, l'altra si trovava sulla stessa strada ma in direzione contraria, pronta a svoltare per via Napoli.

Evidentemente qualcuno potrebbe non avere rispettato la precedenza o un attimo di distrazione e da lì il tamponamento che non ha avuto gravi conseguenze.

Conseguenze pesanti, invece, per il traffico: in questi giorni molti negozi e uffici sono tornati in piena attività dopo la pausa estiva e il centro comincia già ad essere frequentato da molte auto già al mattino.

