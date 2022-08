Giovane travolto da un kart a Lascari, la sua vita è appesa a un filo

È iniziato questa mattina l’accertamento per stabilire la morte celebrale del giovane Rosario Tornabene. Il ventenne è stato investito al kartodromo di Lascari da una persona che guidava il kart e finito fuori pista.

I soccoritori, inizialmente, avevano portato il ragazzo all'ospedale di Cefalù per poi trasferirlo a Palermo al Trauma center di Villa Sofia. Fin da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi, a causa di un grave trauma celebrale. Fino a questa mattina, quando è iniziato l’accertamento della morte celebrale.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Cefalù, che hanno sequestrato la pista per svolgere gli accertamenti, coordinati dalla procura di Termini Imerese. Secondo gli ultimi sviluppi si sta risalendo ai responsabili dell’incidente, che probabilmente, come da prassi, saranno iscritti sul registro degli indagati.

