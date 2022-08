Palermo, la polizia chiude un ristorante a Mondello: irregolarità e carenze igieniche

Un ristorante nella borgata di Mondello, a Palermo, è stato chiuso dalla polizia di Stato nel corso di un controllo congiunto con l’azienda sanitaria e la capitaneria di Porto. Sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa. I tecnici della prevenzione e veterinari dell’Asp hanno rilevato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché riscontrate difformità planimetriche rispetto alle attuali autorizzazioni. La capitaneria di Porto ha sequestrato circa 70 chili di alimenti non tracciati e ritenuti non idonei al consumo. I tecnici dell’ispettorato del Lavoro hanno accertato la presenza di cinque lavoratori non in regola con gli attestati riguardanti la formazione, tutti tra l’altro non ancora sottoposti alla periodica visita medica. Gli impiegati sono stati immediatamente allontanati dal luogo di lavoro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 18 mila euro. L’Asp di Palermo ha proceduto alla sospensione immediata dell’attività di ristorazione.

