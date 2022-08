Sgomberata la tendopoli abusiva sul lungomare Romagnolo a Palermo

Sgomberata la tendopoli abusiva posta sulla spiaggia di Romagnolo, a Palermo. Dopo le numerose segnalazioni di cittadini e del consiglio della II circoscrizione, le forze dell’ordine sono intervenute questa mattina per sgomberare le «baracche» posizionate da mesi sull’arenile. Una presenza che come ogni anno aveva occupato gran parte della spiaggia, causando anche la presenza massiccia di rifiuti anche negli spazi verdi limitrofi in via Messina Marine.

Sono intervenuti gli agenti di polizia, carabinieri, gli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato le tende e imposto ai bagnanti di lasciare libero lo spazio. Un intervento seguito da diversi cittadini e dal consiglio della II circoscrizione. Istituzione che aveva chiesto con forza lo sgombero della tendopoli. Una stessa iniziativa era scattata la scorsa settimana all’Arenella.

© Riproduzione riservata