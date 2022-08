Palermo, pulizia straordinaria delle spiagge a Ferragosto. Mineo: "Riqualificazione aree marittime"

Proseguono gli interventi di sicurezza e pulizia sulle coste del palermitano portati avanti dall’amministrazione comunale. Durante la giornata del 14 e la mattina del 15 agosto, infatti, gli operatori della Reset saranno impegnati in vari interventi straordinari così come chiesto dall’assessore alla Riqualificazione costiera Andrea Mineo e dal vice sindaco Caterina Varchi.

In particolare, le maestranze della Reset, oltre agli interventi ordinari della mattina, opereranno già dal pomeriggio del 14 agosto con servizi di pulizia delle spiagge di Sferracavallo e Barcarello, Mondello, Vergine Maria, Arenella e Campanile d’Oro, fornendo anche dei sacchi per la raccolta dei rifiuti ai cittadini che trascorreranno la notte negli arenili.

Successivamente, avrà luogo un secondo turno di pulizia a partire dall’una di notte del 15, quando gli operatori raccoglieranno i sacchi distribuiti in precedenza e, contestualmente, proseguiranno nel lavoro di pulizia. Alle sei del mattino del 15 ricominceranno le ordinarie attività di raccolta rifiuti che termineranno alle 9.30 affinché le spiagge possano già essere fruibili ai cittadini senza il rischio di ritrovarsi immersi nell’immondizia. Le squadre della Reset saranno costituite da circa 20 operatori.

«Ringrazio tutte le maestranze della Reset per lo sforzo - ha detto l’assessore Andrea Mineo -. La cura e la riqualificazione delle aree marittime è uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale, come testimoniano anche gli interventi di raccolta rifiuti effettuati in questi giorni dagli operatori della Reset e della Rap. Interventi - prosegue l’assessore - che vanno di pari passo con gli sgomberi delle tendopoli, che in questi giorni hanno popolato le spiagge. Operazioni fortemente volute anche dal vice sindaco Carolina Varchi e resi possibili grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, in particolare gli agenti di polizia, coadiuvati dai militari dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, Guardia costiera, Capitaneria di porto e Polizia municipale».

