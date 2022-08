Il giudice: il palermitano Mario Biondo fu ucciso, ma dopo 9 anni impossibile trovare i colpevoli

Non fu un suicidio ma l'ipotesi dei magistrati palermitani è che il cameraman Mario Biondo sia stato ucciso.

Peccato, però, che dopo 9 anni non sia più possibile trovare gli elementi che in un processo possano sostenere questa tesi oltre ogni ragionevole dubbio.

Per questo motivo il gip Nicola Aiello ha archiviato l'inchiesta contro ignoti per la morte del giovane operatore televisivo, che all'epoca aveva 31 anni, trovato impiccato con una pashmina il 30 maggio del 2013 alla libreria della sua casa di Madrid.

Secondo il gip, mentre nulla si può rimproverare ai magistrati palermitani, quelli spagnoli invece avrebbero lavorato male chiudendo con troppa fretta il caso bollando come un suicidio provocato da un auto gioco erotico.

Non sarebbe stato corretto nemmeno l'esame tossicologico effettuato, dai medici spagnoli, che avrebbero rilevato presenza di cocaina e sostanze alcoliche nel sangue di Biondo; circostanze poi smentite dai successi accertamenti che rivelarono che non venne prelevato alcun campione di urine dal cadavere del cameraman.

Indagini fatte male in Spagna e i dubbi sulla moglie

Ma soprattutto, sempre secondo il gip, i colleghi spagnoli avrebbero condotto male le indagini, in primis per non aver richiesto i tabulati telefonici e poi per non aver autorizzato le intercettazioni delle persone vicine a Biondo, a partire dalla moglie, la famosa conduttrice Raquel Sanchez Silva, oggi 49enne, uno dei volti più amati in Spagna, che aveva trovato il corpo senza vita del marito.

Ci sarebbero, infatti, più di una perplessità sulle dichiarazioni della vedova e su quelle dei collaboratori e dei familiari vicini alla donna.

Archiviata anche la posizione dei medici legali Paolo Procaccianti e Giuseppe Daricello, indagati dopo che la famiglia di Biondo aveva presentato un esposto denunciando che i vetrini con i reperti istologici fossero stati alterati.

Ma, secondo il gip Aiello, gli esiti degli esami sarebbero stati viziati e compromessi dall'eccessivo lasso di tempo trascorso dalla morte di Biondo al momento in cui è stata effettuata l'autopsia disposta dalla Procura dopo la riesumazione del corpo del ragazzo.

