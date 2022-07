Sequestrate due discoteche abusive tra Capaci e Isola delle Femmine

I carabinieri della compagnia di Carini, hanno sequestrato due discoteche abusive durante i controlli sul lungomare tra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci, preso d’assalto dai turisti in queste settimane estive. Sono stati denunciati i titolari di due locali, dove sono stati sorpresi a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai due titolari è stato contestato il reato di apertura abusiva di locale pubblico.

I controlli sul lungomare dei comuni di Isola delle Femmine e di Capaci proseguiranno per tutta l’estate, soprattutto nei fine settimana, quando il fenomeno della movida assume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze emanate dai sindaci Pietro Puccio e Orazio Nevoloso prorogate per tutto il periodo estivo, volte a disciplinare, in particolar modo, vendita e consumo di bevande alcoliche, nonché limiti alle emissioni sonore dei locali a tutela delle tranquillità dei residenti della zona.

© Riproduzione riservata