Isola delle Femmine, centinaia di ragazzi ballavano in un'area non autorizzata: via al sequestro

Centinaia di ragazzi ballavano dentro un locale, di Isola delle Femmine, in un’area «appositamente allestita per finalità danzanti», scrivono i carabinieri in un comunicato. Peccato che il tutto stesse avvenendo «in assenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza». Così per il locale è scattato il sequestro preventivo dell’area. Sottoposta a sequestro anche la strumentazione di amplificazione sonora utilizzata per l’evento.

È solo uno dei risultati ottenuto con la campagna di controlli avviata sul lungomare di Isola e Capaci, particolarmente frequentati nella stagione estiva. Controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Carini, coadiuvati anche dai militari dei reparti speciali della Tutela della Salute e del Lavoro. Dai controlli di questi giorni sono saltate fuori infrazioni che hanno portato complessivamente a 12.000 euro di sanzioni amministrative contestate a tre esercizi di somministrazione di cibo e bevande per irregolarità varie, tra cui il mancato rispetto dei requisiti igienici.

Il sequestro dell'area trasformata abusivamente in discoteca a Isola delle Femmine invece è stato emesso dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, in esito ad un sequestro operato d’iniziativa dalla stazione dei carabinieri di Isola delle Femmine. Al titolare viene contestato il reato di cui all’art. 681 del codice penale, per «avere, senza i prescritti provvedimenti dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, tenuto aperti luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento».

I controlli sul lungomare dei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci proseguiranno per tutta l’estate, soprattutto nei fine settimana, quando il fenomeno della movida assume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze contro la cosiddetta mala-movida recentemente emanate dai sindaci di Isola e Capaci.

