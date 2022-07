Valledolmo, l'ex sindaco Nicola Miceli muore stroncato da un infarto

Lutto a Valledolmo. È morto Nicola Miceli, ex sindaco democristiano. Aveva 67 anni ed è stato stroncato da un infarto durante la notte. Per diversi anni è stato punto di riferimento della politica locale. Lascia la moglie Rosalia e i figli Tommaso e Gabriella.

"L'Amministrazione, il Consiglio comunale e la comunità di Valledolmo si uniscono al profondo dolore della famiglia di Nicola Miceli, improvvisamente e prematuramente scomparso - scrive l'attuale sindaco Angelo Conti -. Nicola Miceli, riferimento politico locale di più generazioni, ha servito con dedizione la propria comunità nel ruolo di sindaco per diversi anni. L’Amministrazione Comunale, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, ritiene opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino nel giorno del suo funerale 22 luglio 2022, dalle ore 9:00 e fino a conclusione della cerimonia funebre, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore che ha colpito la sua famiglia. La salma sarà esposta dalle 9,00 alle 11,00 di giorno 22 luglio presso la camera ardente allestita presso l'Aula consiliare del Comune".

Appresa la notizia del decesso di Nicola Miceli, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sui social. "Appresa la notizia invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Era un amico da tanti tempo. R.i.p.", scrive Nino Mesi. E ancora, Mariagiovanna Granata: "Una notizia che sconvolge e addolora. Quanti ricordi! Riposa in pace, Nicola! Sentite condoglianze alla famiglia". C'è chi ricorda gli anni passati, come Antonio Dalfino: "Sentite condoglianze alla famiglia per la grande perdita... Ciao Nicola grande Amico e compagno di banco.....che la terra ti Sia lieve".

I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 11 nella chiesa Maria SS della Purità a Valledolmo.

Nel 2013 una tragedia aveva colpito la famiglia. Il figlio di Nicola, Giovanni Miceli, 18enne, era morto in un incidente stradale. Il giovane, a bordo di una Fiat Brava, stava tornando con un amico verso casa, quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, aveva perso il controllo della vettura schiantandosi contro un muro. I sanitari del 118 giunti sul posto trovarono il giovane morto. Un grave lutto che aveva colpito l'ex sindaco e tutta la comunità di Valledolmo.

