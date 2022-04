La lavatrice va a fuoco e scoppia il panico, famiglia di Valledolmo salvata dai carabinieri

I carabinieri hanno messo in salvo una famiglia a Valledolmo composta da marito di 36 anni, moglie e due bimbe, di 7 e 3 anni, bloccata in casa dall’incendio che si era sprigionato da una lavatrice andata in corto circuito.

Il rogo è divampato nell’appartamento in via Generale Diaz. I componenti del nucleo familiare avevano trovato riparo nel balcone al secondo piano mentre la casa era invasa dal fumo. I militari sono riusciti a fare scendere in strada le bimbe, il marito e moglie con alcune scale. Poi sono entrati in casa con una lancia antincendio fornita dalla protezione civile e sono riusciti a spegnere le fiamme. La famiglia è stata visitata dai sanitari del 118. Per loro nessuna ferita o intossicazione solo tanta paura.

