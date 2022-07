Voto di scambio a Palermo: giudizio immediato per Sansone, Polizzi e Porretto

Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della dda coordinata dall’aggiunto Paolo Guido, ha accolto la richiesta di giudizio immediato per Agostino Sansone, Pietro Polizzi e Manlio Porretto, arrestati per scambio elettorale politico-mafioso prima delle elezioni comunali dello scorso giugno. Secondo i pm Polizzi, candidato di Forza Italia in consiglio comunale, avrebbe stretto un accordo con il costruttore mafioso Agostino Sansone promettendogli appoggio in cambio di voti.

Il giudizio immediato presuppone l’evidenza della prova a carico dell’indagato, circostanza sostenuta dalla Procura ed evidentemente condivisa dal gip. Il processo comincerà il 4 ottobre.

© Riproduzione riservata