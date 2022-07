Terrasini: addio a don Pietro Gaglio, parroco della chiesa di Maria Santissima del Rosario

La comunità di Terrasini è a lutto per la morte di don Pietro Gaglio, per decenni una delle guide spirituali della chiesa del Comune in provincia di Palermo. Gaglio, 82 anni, residente a Montelepre, è stato docente di religione nelle scuole medie. A Terrasini è stato parroco nella chiesa di Maria Santissima del Rosario.

"Apprendiamo la notizia della morte di don Pietro Gaglio - è il commento di Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini sulla morte del parroco - , sacerdote storico della parrocchia di Maria Santissima del Rosario, figura a cui tantissime generazioni di terrasinesi sono legate non solo per motivi spirituali ma anche umani e culturali vista la sua professione di professore presso la locale scuola media".

"Padre Pietro, persona squisita, a volte eccentrica - ricorda ancora il primo cittadino di Terrasini . - che ho avuto l'onore di conoscere e avere come insegnante, lo porterò sempre tra i ricordi più cari della mia adolescenza. Voglio porgere ai familiari le più sentite condoglianze della comunità terrasinese. Don Pietro occuperà sempre un posto nella storia di Terrasini e di ciascuno di noi".

