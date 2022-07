Palermo, lutto cittadino per i funerali del bambino morto a Sharm el-Sheikh

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto il lutto cittadino per domani (16 luglio), in coincidenza del funerale del piccolo Andrea Mirabile, deceduto il 4 luglio scorso durante una vacanza con la sua famiglia a Sharm el-Sheikh.

I palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz'asta. Le esequie si terranno, alle 10, nella chiesa di San Basilio a Palermo.

Ancora da accertare le cause del decesso su cui indagano la procura egiziana e quella di Palermo. Mercoledì al Policlinico si è svolta la seconda autopsia sul corpo, sollecitata dai genitori di Andrea attraverso il loro avvocato, Gabriele Giambrone. Dagli accertamenti non è emersa una causa chiara della morte e si dovrà attendere l’esito degli esami disposti sugli organi del bambino per avere delle risposte. Andrea si è sentito male accusando nausea e vomito mentre era in Egitto. Stessi sintomi per i genitori: la madre Rosalia e il padre Antonio.

