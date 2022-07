Cinghiali a Borgo Nuovo: una mamma e sette cuccioli cercano cibo tra i rifiuti

Cinghiali a Borgo Nuovo, quartiere periferico di Palermo. Lo segnala Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega, in attesa che si insedi il nuovo Consiglio eletto alle consultazioni del 12 giugno.

«A Palermo, come a Roma - commenta Gelarda, reduce da un attacco al suo partito per le scelte fatte prima delle elezioni - ormai i cinghiali la fanno da padrone». Gelarda ha scoperto l'insolita presenza guardando un video postato sui social da una residente in cui si vedono «una mamma e 7 cuccioli - continua il consigliere - nutrirsi nella abbondante spazzatura che decora la via Bronte, a Borgo Nuovo. Il ripopolamento assurdo fatto con questi animali, e lo stato di abbandono in cui versa ormai la città da oltre 10 anni, ha portato a questo: spazzatura e cinghiali. Se continuassimo così tra un po', magari arriverebbero anche orsi e lupi. Certo che ora è il momento, per questa nuova amministrazione comunale, di intervenire. E subito per evitare questi spettacoli di spazzatura e cinghiali per i nostri cittadini».

