Pista mafiosa sull'omicidio di Palermo, le urla del figlio: «Murìu me patri»

Gli spari scuotono il cuore della Zisa che sta ancora svegliandosi. Sono da poco passate le 8 del mattino. Tre colpi di pistola non lasciano scampo a Giuseppe Incontrera, 45 anni, disoccupato con precedenti per droga, moglie e tre figli di 21, 19 e 11 anni, consuocero per parte di figlia di Giuseppe Di Giovanni, fratello di Gregorio e Tommaso, boss che si sono alternati alla guida del mandamento di Porta Nuova.

Incontrera è uscito da casa da pochi minuti, prende un caffè nel bar a due passi con un conoscente che ha una bottega in zona, sale sulla sua bici elettrica e imbocca via Imperatrice Costanza, la strada perpendicolare alla via Cipressi, dove abita al civico 9. Pochi secondi di tragitto e la sua vita è segnata: viene colpito più volte da chi fa fuoco, pare con una calibro 22. Cade a terra, davanti al civico 43, all'altezza di una Mini Cooper grigia posteggiata sul lato sinistro della carreggiata e davanti ad un garage utilizzato come posteggio di un'auto: lo si capisce dal cartello del «passo carrabile» affisso sulla parete e dipinto sulla saracinesca. I particolari che servono a ricostruire la dinamica di quei minuti sono vaghi, nessuno avrebbe visto nulla. Ma i carabinieri iniziano subito il censimento delle telecamere di videosorveglianza della zona e pare che in qualche filmato ci sia qualche particolare utile per le indagini: gli inquirenti non lasciano trapelare nulla, ma una telecamera potrebbe avere ripreso un particolare importante. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Umberto Lucentini

© Riproduzione riservata