Il delitto Incontrera alla Zisa, l'assassino cadde sulla vittima

Un killer a viso scoperto, a bordo di una moto senza targa, che spara più volte all'indirizzo della vittima designata. Un killer che guida e fa fuoco, mentre il suo bersaglio lo precede a bordo di una bici elettrica e tenta di fuggire, inizia a procedere a zig zag dato che un primo proiettile e forse anche il secondo lo hanno centrato alle spalle e a lui iniziano a mancare le forze, fino a farlo cadere a terra. E poi, ancora, un altro fotogramma dell'assassinio di Giuseppe Incontrera, il pregiudicato della Zisa assassinato lungo la via Imperatrice Costanza, nel cuore del suo quartiere, giovedì poco dopo le 8 del mattino: il killer ha un piccolo casco in testa, anche la sua moto inizia a sbandare, investe il veicolo della vittima e finisce con il cadergli addosso, in quello che sembra essere un incidente stradale.

Fino a quando - è la ricostruzione avvalorata da una videocamera della zona che ha ripreso parte dell'agguato - il killer colpisce per la terza volta e scrive la parola fine alla vita di Incontrera. Lo scrive Umberto Lucentini sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. La ricostruzione fornita fa così chiarezza su quello che inizialmente era stato inquadrato come un delitto scaturito per un incidente stradale. Invece era un vero e proprio agguato in stile mafioso.

