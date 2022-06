Un automobilista di 83 anni ha investito con la propria utilitaria un ciclista di 80 anni a Partinico sulla strada statale 113 nel tratto in cui collega il centro abitato all’autostrada. Sono interventi i sanitari del 118 e i carabinieri. La vittima ha riportato lesioni e fratture in varie parti del corpo, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Partinico dove la prognosi è ancora riservata.

© Riproduzione riservata