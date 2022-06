Palermo, ancora una notte di incendi di spazzatura allo Zen

Ancora incendi di rifiuti, nella notte, a Palermo: nel quartiere Zen tra le vie Rocky Marciano, Capparozzo e Coppi, dove già nei giorni scorsi si erano verificati analoghi roghi. A lavorare tutta la notte i vigili del fuoco che hanno dovuto fare fronte situazioni emergenziali, con fiamme altissime in alcuni casi. La Rap fa sapere che a scorsa settimana è stato completato l’arretrato in tutte le strade dello Zen 1.

Per quanto riguarda lo Zen 2, è stata completata la via Girardengo, via Rocky Marciano, via Senocrate di Agrigento, via Agesia di Siracusa ed oggi si sta iniziando la raccolta su via Pensabene. A seguire si interverrà in via Giro Chiesa, Fausto Coppi e via Primo Carnera. Le ultime vie per completare tutto lo Zen.

© Riproduzione riservata