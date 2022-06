Dallo Zen a via Mongitore, notte di roghi di spazzatura a Palermo

Notte di incendi di rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi di cassonetti e di cataste di spazzatura non raccolta. I pompieri sono intervenuti di nuovo allo Zen in via Costante Girardengo e in via Nicolò Pensabene, nel quartiere Borgo Nuovo in via Cartagine, via Roccazzo, e nella zona dell’ospedale dei Bambini in via Mongitore. «Questa nuova emergenza sembra dettata da problemi organizzativi all’interno della Rap - dice Giuseppe Badagliacca segretario del sindacato Csa - il nuovo sindaco deve mettere mano, se si vogliono fornire servizi efficienti a questa città, all’organizzazione della macchina comunale ad iniziare proprio dalle partecipate. Servono competenza e professionalità per fare funzionare le aziende. Senza competenze gli effetti sono quelli a cui assistiamo ormai da anni».

