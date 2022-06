Soccorso in mare nella notte ad Aspra, salvata una donna

Salvataggio in mare, questa notte, ad Aspra, nel tratto di mare fra Bagheria e Ficarazzi. Intorno alle tre è stato richiesto l'intervento, da parte della capitaneria di porto, del Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo allertati per la presenza di una donna in acqua.

Dopo pochi minuti dall'inizio delle ricerche è stato rinvenuto il corpo della donna che galleggiava a faccia in su nella zona della Martinica. I vigili del fuoco hanno recuperato la signora che ancora respirava e hanno messo in atto le manovre di primo soccorso.

La donna ha reagito positivamente e a quel punto è stata immediatamente trasportata al molo del porto di Palermo dove in attesa c'era già un'ambulanza che ha trasportato la vicina in ospedale. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle cinque del mattino.

Da chiarire i contorni della vicenda e cosa ci facesse la donna in mare a quell'ora della notte.

