Una 61enne residente a Bolzano è morta stamattina nel mare di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove era in vacanza. La donna mentre era in acqua ha accusato un malore. E’ stata soccorsa dal marito ed è stata portata sulla battigia della spiaggia libera dove stavano facendo il bagno. Sul posto sono intervenuti medici del 118 chiamati dal marito e i carabinieri per i rilievi di rito.

