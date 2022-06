Attacco hacker al Comune di Palermo, riattivato sistema per certificazioni e tessere elettorali

Riattivata la piattaforma dei servizi demografici del Comune di Palermo dopo l'attacco ai sistemi informatici da parte degli hacker. Da oggi, dopo qualche giorno di black out, è possibile per gli operatori abilitati, accedere, esclusivamente da postazioni di lavoro già sottoposte alle operazioni di bonifica effettuate in questi giorni dai tecnici Sispi, ai servizi di Anagrafe, di Stato civile ed Elettorato, sia dagli sportelli delle sedi centrali sia da quelli presso le postazioni decentrate.

Oltre al rilascio delle CIE, sarà quindi possibile il rilascio di tutte le certificazioni e delle tessere elettorali. Gli uffici dell'Elettorato sono aperti fino a giovedì 9 giugno dalle 8 alle 18, venerdì 10 e sabato 11 giugno, dalle 9 alle 18. Infine, domenica dalle 7 alle 23.

Si va dunque verso la normalità anche se sono stati tanti i problemi in questi giorni e alcuni proseguono. A causa dell’indisponibilità della rete non si è riusciti a garantire a garantire diversi servizi: impossibile accedere alle prenotazioni per l’utilizzo degli impianti sportivi, acquistare il pass Ztl o istruire pratiche, e gli uffici, a causa della rete offline, hanno avuto seri problemi, comunicando con i fax e con reti private.

Gli uffici non hanno potuto rilasciare i certificati di stato di famiglia, i certificati di nascita, i certificati di matrimonio e ancora i documenti di cambio di domicilio e i certificati di residenza.

Tanta confusione anche tra i turisti per il mancato accesso ai servizi turistici per la prenotazione online dei biglietti dei musei e del Teatro Massimo.

