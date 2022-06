Auto contro camion nel Modenese, muore dopo 5 giorni un uomo di Petralia Sottana

Si è spento dopo cinque giorni di agonia Gandolfo Lentini, 39 anni, originario di Petralia Sottana e da tempo residente nel Modenese. L’uomo, che abitava a Sestola, il 25 maggio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto lungo la Nuova Estense si era scontrato con un’autobotte e la sua macchina era finita fuori strada. Rimasto ferito, era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Baggiovara. Dopo cinque giorni il suo cuore ha cessato di battere. Adesso a Petralia, dove la notizia ha provocato commozione, si attende il rientro della salma per celebrare i funerali. Gandolfo Lentini è stato un giocatore di calcio e ha militato nella squadra del Fanano.

