Maxi controlli al Borgo Vecchio di Palermo, dopo l'aggressione a due poliziotti

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine al Borgo Vecchio di Palermo. Diverse volanti di polizia e della polizia municipale hanno presidiato ieri sera la piazza effettuando una serie di verifiche sulle attività commerciali del quartiere, compresi alcuni ambulanti. Anche i tecnici dell’Enel hanno verificato eventuali allacci abusivi alla rete elettrica. Un’azione massiccia di controllo del territorio come quelle che sono organizzate in questi mesi dalla questura nell’ambito del programma denominato Alto Impatto. Nei giorni scorsi due agenti erano stati aggrediti dai residenti dopo che avevano bloccato due giovani a bordo di uno scooter sospettati di avere commesso una rapina. L’aggressione dei residenti aveva fatto fuggire i due. Già in quell’occasione la zona era stata controllata da numerose volanti a caccia dei due sospettati.

