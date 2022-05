Tragedia sulle strade: due giovanissimi muoiono in un incidente a Corleone, gravi altri 2 ragazzi

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia. A perdere la vita, a Corleone, due giovanissimi: Giulia Sorrentino, diciottenne, e Rosario Leto, sedicenne. I due, entrambi corleonesi, si trovavano, insieme ad altri due ragazzi, un 19enne e un 17enne, a bordo di una Fiat Punto quando l'auto, per cause in corso d'accertamento, è uscita fuori strada sulla statale 118.

La 18enne e il 16enne sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti del veicolo, un 19enne (che si sarebbe trovato al volante) e un 17enne, sono rimasti all'interno del mezzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Strazianti le immagini che si sono ritrovati davanti, con i corpi senza vita sull'asfalto, e le richieste di aiuto da parte di chi era rimasto tra le lamiere.

Il 19enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Corleone, mentre il 17enne, sempre in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Entrambi sono in gravi condizioni.

Sono stati effettuati tutti i rilievi del casi e sequestrata l'auto. I carabinieri hanno avviato le indagini: si dovrà chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo o se ci siano altri mezzi coinvolti.

