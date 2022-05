Processo Open Arms a Palermo, teste racconta: «A bordo c'erano segni di scabbia»

«I migranti soccorsi dalla Open Arms erano tutti sul ponte, non era possibile fare visite individuali»: lo dice al processo la dottoressa Katia Di Natale, specializzanda in medicina che, il 15 agosto del 2019, effettuò un sopralluogo a bordo della Open Arms, la nave della ong spagnola che, giorni prima, aveva soccorso in mare 147 migranti. «Il medico di bordo - prosegue - ci mostrò i dati che aveva raccolto e ci disse quali erano i pazienti più gravi. Abbiamo valutato solo alcuni casi: lesioni cutanee, parassitosi, infezioni. Il resto non abbiamo potuto valutarlo. Ricordo che c'erano dei segni di scabbia, una donna aveva ustioni pregresse, poi alcuni avevano delle ferite da arma da fuoco. Non abbiamo accertato casi di crisi depressive, siamo rimasti troppo poco a bordo. L’equipaggio era molto stanco, ma resisteva».

Open Arms, la nave della ong spagnola, giorni prima, aveva soccorso in mare 147 migranti. Di Natale, che all’epoca collaborava con il Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), ha deposto a Palermo al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio a carico del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Salvini è accusato di aver rifiutato illegittimamente lo sbarco a Lampedusa ai profughi soccorsi dalla ong catalana.

«I bagni chimici sulla nave erano due e i migranti 147», ha spiegato la testimone, che ha raccontato che i profughi erano costretti a svolgere le funzioni fisiologiche sul ponte. «La quasi totalità stava sul ponte - ha raccontato - dove dormivano, mangiavano. Non potevano andare nei bagni e usavano quello spazio per le loro funzioni fisiologiche. Ce lo raccontarono loro stessi».

Si parla anche di bambini. «I minori sulla nave erano 31 - ha proseguito Di Natale -. Il medico di bordo ci parlò di una ragazzina che presentava segni di anemia; ci disse che aveva delle perdite da alcuni giorni e che aveva smesso di mangiare».

