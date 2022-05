Furti di rame in tre cabine Enel a Palermo tra lo Sperone e Brancaccio

La polizia indaga su tre furti messi a segno in tre cabine dell’Enel a Palermo. I ladri hanno portato via un centinaio di metri di cavi di rame e alcune batterie. I furti sono stati commessi tutti nella zona tra lo Sperone e Brancaccio. I primi in via Sperone, il secondo in via Giuseppe Di Vittorio e il terzo in via Simoncini Scaglione. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpi che potrebbe essere, viste le modalità e la zona interessata dai furti sempre gli stessi.

© Riproduzione riservata