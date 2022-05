Maltrattavano i bambini dell'asilo, a giudizio 5 maestre di Collesano

Il gup di Termini Imerese, Valeria Gioeli, ha rinviato a giudizio cinque maestre in servizio all’asilo di Collesano accusate di maltrattamenti nei confronti di alunni tra i 3 e i 6 anni. I piccoli sarebbero stati schiaffeggiati, presi per i capelli o lasciati per ore con la faccia rivolta verso il muro. Una sesta insegnante ha scelto il rito abbreviato che verrà celebrato davanti allo stesso giudice. Il processo a carico delle maestre rinviate a giudizio si terrà davanti al Tribunale di Termini Imerese il prossimo 21 ottobre. Numerosi i genitori che si sono costituiti parte civile con l’assistenza tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Minà, Giulia Abbate, Maria Rotondi e Giovanni Tondello. L’indagine dei carabinieri è scattata nel 2019 dopo che erano arrivate alcune segnalazioni su presunte violenze subite dagli alunni dell’asilo. A giugno del 2019 le insegnanti furono sospese. Le indagini si sono avvalse di intercettazione.

