Palermo, forza la porta, entra e svuota la cassa del bar: bloccato e denunciato

Nella notte tra lunedì e martedì un uomo ha forzato la porta d’ingresso e ha svuotato la cassa del bar Giuffrè, in via dei Nebrodi, a Palermo; ma i carabinieri l'hanno bloccato vicino all’attività commerciale e così D.D., 43 anni è stato denunciato per furto aggravato.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti, svegliati nella notte dal rumore provocato per forzare l’ingresso. I militari hanno raggiunto e circondato l’area, individuando poco dopo il quarantatreenne che, durante la fuga si è liberato degli arnesi da scasso. L’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza lì, a quell'ora della notte. Dopo la perquisizione gli sono stati sequestrati circa 100 euro, restituiti al titolare dell’attività.

