Palermo, tentò un furto in un tabacchi di piazza Baida: arrestato

Un uomo di 37 anni, nato a Termini Imerese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato un furto alla rivendita di tabacchi Pellitteri che si trova in piazza Baida a Palermo.

Secondo quanto ricostruito non appena entrati per portare via gratta e vinci e sigarette è scattato l’allarme. I militari del Nucleo radiomobile e della stazione di Altarello sono intervenuti con diverse pattuglie, constatando che qualcuno si era creato un buco per entrare nella tabaccheria. Uno dei due è stato bloccato non lontano dalla rivendita. I carabinieri hanno individuato parte della refurtiva, gettata durante la fuga dai ladri. Nelle vicinanze è stato poi rintracciato e perquisito il 37enne che aveva ancora addosso i soldi che sarebbero stati rubati poco prima dalla cassa. I carabinieri stanno cercando il complice.

© Riproduzione riservata