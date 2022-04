Palermo, investe una ragazza e scappa. Poi arrivano i suoi genitori a chiedere scusa

Una giovane palermitana di 26 anni è stata investita ieri sera in via Paruta da un motociclista che non si è fermato per soccorrerla. La ragazza è stata soccorsa e trasportata nell’area di emergenza dell’ospedale Civico e mentre i medici la stavano visitando, sono arrivati i genitori del motociclista, i quali hanno raccontato che il figlio era fuggito perché si era spaventato.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. Nelle prime fasi di ricerche dell’investitore sono stati impegnati anche i carabinieri. La giovane non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata