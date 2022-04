Due rapine a Palermo: nel mirino un distributore in via Pitrè e un negozio in via Perez

La polizia di Stato indaga su due rapine messe a segno a Palermo. La prima ai danni di un impianto di carburante in via Pitré dove due giovani a volto coperto, arrivati a bordo di uno scooter, hanno aggredito un dipendente e si sono fatti consegnare l’incasso di circa 500 euro. Poi sono fuggiti via. Poco dopo un giovane a volto coperto è entrato in via Perez nel negozio Ferdico e ha portato via i soldi che si trovavano in cassa, circa 400 euro. In tutti e due episodi gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali e della zona. Non è la prima volta che le due attività vengono prese di mira dai rapinatori.

© Riproduzione riservata